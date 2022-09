Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

17,70 EUR -1,34% (28.09.2022, 16:02)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

16,9821 USD -1,21% (28.09.2022, 15:48)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (28.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Steigende Preise für Energie und Rohmaterialien würden Nio belasten und gleich in doppelter Hinsicht für Verzögerungen sorgen. So benötige die dieses Jahr beginnende Europa-Expansion mehr Zeit als geplant. Und auch das Ziel des Unternehmens, kurzfristig profitabel zu werden, werde vorerst nicht erreicht.Das habe zuletzt Nio-CEO, William Li, erklärt. Er habe davor gewarnt, dass die Energiekrise in Europa die Expansion des Unternehmens verlangsame. Die steigenden Energiekosten würden vor allem für die Einführung der beliebten Batteriewechselstationen ein Hindernis darstellen. So liege das Unternehmen bei der Installation der Stationen bereits hinter dem Zeitplan zurück. Doch auch die Notwendigkeit, Transformatoren zu installieren, die für den Betrieb der Stationen unerlässlich seien und deren Bau bis zu zwei Jahre dauern könne, stelle eine Hürde dar.In Norwegen, Nios erstem Markt außerhalb des Heimatlandes, seien daher bisher nur zwei Batteriewechselstationen installiert worden, eigentlich sollten es zum Jahresbeginn schon fünf sein. Bis 2025 wolle der Autobauer 1.000 Stationen außerhalb Chinas, hauptsächlich in Europa, installiert haben. Diese würden auch benötigt, da Nio seinen Kunden anbiete, die Autos ohne die teuren Batterien zu kaufen und diese zu leasen. Dadurch erhoffe man sich einen Wettbewerbsvorteil. Und die Strategie scheine aufzugehen, in Norwegen würden etwa 95 Prozent der Kunden die Batterien leasen.Neben der Expansion, die Nio auf lange Sicht zugutekommen dürfte, stehe zudem der Rollout weiterer Modelle auf der Agenda. Da das Unternehmen auch softwaretechnisch auf dem aktuellsten Stand ist, ist "Der Aktionär" überzeugt, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Nio Inc. (Analyse vom 28.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link