Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

7,95 EUR -0,69% (13.03.2023, 20:25)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

8,58 USD +0,82% (13.03.2023, 20:14)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (13.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Hier bleibe es richtig spannend. Erst vergangenen Freitag habe "Der Aktionär" geschrieben: Zwar würden China-Aktien derzeit ohnehin schwächeln, aber bei Nio sehe es noch mal besonders kritisch aus. Während sich die Kurse anderer Aktien seit vergangenem Oktober zwischenzeitlich teils steil erholt hätten, sei Nio kaum aus dem Knick gekommen. Heute habe es ein neues Tief gegeben.Im US-Handel sei der Kurs des chinesischen Elektroauto-Herstellers zunächst bis auf 8,03 Dollar gefallen - habe sich dann aber wieder etwas erholt. Das bisherige Intraday-Tief in der laufenden Korrektur habe bei 8,31 Dollar gelegen (erreicht am 2. März). Die laufende Schwächephase habe sich also auch heute zunächst fortgesetzt.Noch balanciere der Kurs der Nio-Aktie aber am Abgrund und sei noch nicht gefallen. Zuletzt hätten heute wieder Aktien um die 8,50 Dollar die Besitzer gewechselt. Demnach sei noch nicht das Worst-Case-Szenario eingetreten, das "Der Aktionär" am Freitag beschrieben habe: Sollte der Kurs auf Tagesschlussbasis unter 8,30 Dollar schließen, könnte sich der Kursverfall noch mal beschleunigen, weil der monatelange Bodenbildungsversuch dann endgültig dahin wäre. Abzuwarten bliebe je nach Trading-Stil dann höchstens noch eine Bestätigung durch die folgende Tageskerze."Der Aktionär" rät derzeit nicht zum Einstieg, so Lars Friedrich. Aber: Noch könnte sich die Aktie retten, falls das Klima an der Börse insgesamt nachhaltig drehen sollte. Ein Grund, dann ausgerechnet Nio zu kaufen, wäre das allerdings erst einmal nicht. Relativ schwach laufende Aktien würden selten ohne konkrete Nachrichten plötzlich wieder zu Outperformern - und bei Nio laufe es schon seit einiger Zeit aus Anleger-Sicht nicht besonders gut. (Analyse vom 13.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.