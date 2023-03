Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

8,18 EUR -1,15% (02.03.2023, 13:03)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

8,83 USD -5,96% (01.03.2023, 22:04)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (02.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroauto-Newcomers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Am Mittwoch habe Nio die Zahlen für das Q4 respektive das Gesamtjahr 2022 publiziert. Diese hätten die Analystenerwartungen teils deutlich verfehlt, sodass die Aktie deutliche Verluste verbucht habe. In der Folge hätten sich erste Analysten zu Wort gemeldet.So habe die Deutsche Bank etwa die deutlich gesunkene Bruttomarge von 3,9 Prozent in Q4 kritisiert. Diese läge deutlich unter den erwarteten 13,5 Prozent der Bank. Das ausgegebene Absatzziel von 240.000 Fahrzeugen für 2023 sei schwer zu erreichen. Aktuell stehe der Autobauer vor den größten Herausforderungen seit dem Beinahe-Bankrott 2020.Die Bank of America habe ebenfalls die gesunkene Marge bemängelt. Jedoch habe die Bank die im vierten Quartal auf 6,8 Prozent gesunkene Fahrzeugmarge hervorgehoben. Diese liege deutlich unter den 20,9 Prozent des Vorjahres. Die Schätzungen für das Umsatzvolumen für die Jahre 2023 und 2024 habe die BofA um zwölf bzw. 8 Prozent reduziert. Zudem werde sich der Nettoverlust in diesem Zeitraum weiter ausweiten. Dementsprechend sei das Kursziel für die Aktie von 109 auf 93 Hongkong Dollar gesenkt worden. Die Kaufempfehlung gelte jedoch weiterhin.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2023)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link