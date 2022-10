Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

12,47 EUR +2,97% (17.10.2022, 16:04)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

12,30 USD +4,68% (17.10.2022, 15:50)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (17.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Zum Wochenauftakt präsentiere sich die Nio-Aktie stark. Neben der Erholung vom Abverkauf am Freitag, gebe es noch weitere Gründe für das Kursplus beim Elektroauto-Startup: Eine positive Studie sowie Kommentare des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. So habe Xi auf dem Kongress der kommunistischen Partei am Sonntag die Wichtigkeit innovativer Technologien betont. Außerdem habe er sich positiv zur Förderung des Tech-Sektors geäußert, zu dem der Elektroautobauer Nio durchaus gezählt werden könne.Darüber hinaus habe auch eine positive Analyse des Research-Unternehmens CFRA der Nio-Aktie wieder auf die Beine geholfen. Nach Ansicht des Analystenteams würde die Erweiterung des Elektrofahrzeugportfolios im Jahr 2022 dazu beitragen, die starke Umsatzdynamik aufrechtzuerhalten und eine Verbesserung des operativen Hebel zu erzielen. Zudem sei Nio in der Lage, das Massenmarktsegment zu erschließen.Die Experten von CFRA würden zwar davon ausgehen, dass Nio in den Jahren 2022 bis 2023 nicht rentabel sein werde. Das sei aber auf die hohen F&E-Ausgaben zurückzuführen. Außerdem investiere Nio in den Aufbau von Batteriewechsel- und Ladestationen.Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link