Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (07.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Startups Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio habe am Mittwoch die Geschäftszahlen für das zweite Quartal präsentiert. Diese hätten aber trotz starker Umsätze nicht überzeugen können, v.a. die stark gewachsenen Verluste dürften die Anleger stören.Die Quartalszahlen seien enttäuschend ausgefallen, was sich auch an der Kursentwicklung der Nio-Aktie zeige. Der chinesische Elektroautobauer überzeuge weiterhin mit starken Produkten und auch die Expansionspläne würden gefallen. Nio müsse aber die Profitabilität in den Griff bekommen. Ein Einstieg dränge sich aktuell nicht auf, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2022)Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:17,39 EUR +0,69% (07.09.2022, 16:25)