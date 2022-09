Börsenplätze Nio-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Startups Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die US-Regierung habe neue Einschränkungen für den Handel mit China erlassen. So dürfe unter anderem der Halbleiterproduzent NVIDIA einige seiner Chips nicht an das Reich der Mitte exportieren. Auch Nio habe deren Technologie für seine künstliche Intelligenz oder autonomes Fahren benötig. Das Unternehmen zeige sich den Beschränkungen gegenüber aber optimistisch.Der chinesische Elektroautohersteller Nio habe sich anderen Branchenvertretern angeschlossen und erkläre, dass die US-Beschränkungen für NVIDIA-Chip-Verkäufe nach China keine Auswirkungen auf das Geschäft des Autoherstellers haben würden."Wir glauben, dass dies keine Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit haben wird", habe William Li, Gründer, Vorsitzender und CEO von Nio, über einen Übersetzer des Unternehmens während einer Telefonkonferenz am Mittwoch gesagt.Nio zeige sich in Bezug auf die US-Beschränkungen optimistisch. Der Aktie habe dies nach den kürzlich veröffentlichten schwachen Quartalszahlen aber keine frischen Impulse geliefert. Langfristig stünden bei Nio starke Produkte und ansprechenden Expansionsplänen einer niedrigen Profitabilität gegenüber. Auch das Chartbild sei angeschlagen.Ein Einstieg drängt sich aktuell nicht auf, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link