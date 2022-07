Börsenplätze Nio-Aktie:



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (25.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Dank starker Software oder der Batteriewechseltechnologie gelte Nio als innovatives Unternehmen. Ankündigungen von letzter Woche würden dem Elektroautobauer helfen, diesen Ruf zu erhalten. Demzufolge wollten die Chinesen Feststoffbatterien anbieten und damit die Reichweiten der Fahrzeuge deutlich erhöhen.Die Auslieferung von Fahrzeugen mit den neuen Batterien soll CEO William Li zufolge noch im vierten Quartal dieses Jahres erfolgen. Zwar handele es sich bei den verwendeten Akkus noch nicht um reine Feststoffzellen, da zum Teil immer noch Flüssigkeit enthalten sei, dennoch sei es die erste Feststoffbatterie, die bei einem Serienfahrzeug eingesetzt werde. Der Zulieferer der Akkus sei noch nicht bekannt, Gerüchten zufolge könnte es sich aber um das chinesische Unternehmen WeLion handeln.Ein Vorteil bei dieser Art von Akkus sei die hohe Energiedichte, die es dem Autobauer ermögliche, seine Fahrzeuge mit Batterien mit einer Kapazität von 150 kWh auszustatten. Damit hätte man aktuell deutlich die größten Akkus unter den Autobauern. Diese sollten der Limousine ET7 eine Reichweite von über 1.000 Kilometern ermöglichen.Nio zeige einmal mehr, dass sich das Unternehmen nicht vor den etablierten Autobauern verstecken müsse. Das Elektroauto-Startup glänze mit den neuesten Technologien, sowohl bei der Hardware als auch bei der Software. "Der Aktionär" sei von Nio überzeugt, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link