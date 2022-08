Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,06 EUR +1,47% (31.08.2022, 13:03)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,83 USD +0,10% (30.08.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (31.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Um dem langsameren Wirtschaftswachstum im Land entgegenzuwirken, habe die chinesische Regierung zahlreiche Anreizprogramme gestartet. Vor allem die dort ansässigen Autobauer würden von den Stimuli profitieren. Das sehe auch die Investmentbank Morgan Stanley so und nenne ihre Favoriten aus der chinesischen Autobranche.Die Erholung des Sektors werde nach Ansicht der Bank auch im zweiten Halbjahr anhalten, da die Maßnahmen, die schon im zweiten Quartal Wirkung gezeigt hätten, weiter anhalten würden. Morgan Stanley prognostiziere für 2022 ein Wachstum der PKW-Verkäufe von 4%, wobei insbesondere Elektrofahrzeuge einen Schub erfahren dürften.Ein Wert, den die Bank unter den Autobauern favorisiere, sei Nio. Die Aktie habe ein hohes Aufwärtspotenzial, da der Markt von einem weiterhin beeinträchtigten Geschäft ausgehe. Morgan Stanley rechne aufgrund einer besseren Versorgungssituation dagegen mit einer Erholung der Verkaufszahlen. Dazu beitragen werde auch die neue Limousine ET5.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: