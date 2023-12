Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (21.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Laut der Online-Website electricve.net arbeite Nio an einem neuen Elektro-Flaggschiff. Die elektrische Luxuslimousine Nio ET9 wolle das chinesische Unternehmen auf dem Nio Day am 23. Dezember vorstellen. Die neue Oberklasse-Limousine solle es sogar mit den Modellen der etablierten Premium-Hersteller aufnehmen können.Berichten chinesischer Portale zufolge, die sich auf hochrangige Manager von Nio berufen würden, werde das Platzangebot des kommenden Nio ET9 vergleichbar mit dem eines Mercedes-Maybach sein. In technischer Hinsicht setze der Hersteller auf 900-Volt-Technik, um kürzere Ladezeiten zu ermöglichen, in Verbindung mit einer austauschbaren 150-kWh-Halbfestkörperbatterie. Im kürzlich vorgestellten ET7 habe Nio mit einer solchen Batterie Reichweiten von mehr als 1.000 Kilometer ohne Ladestopp erreicht.Obwohl die offizielle Präsentation kurz bevorstehe, plane Nio, den ET9 erst im Jahr 2025 auf den Markt zu bringen. Die Preise sollten bei rund 1 Mio. Yuan beginnen, was ungefähr 128.000 Euro entspreche.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nio.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link