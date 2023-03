Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

9,485 EUR +4,52% (30.03.2023, 17:31)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

10,3827 USD +5,62% (30.03.2023, 17:21)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (30.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Habe der chinesische Autohersteller gerade noch die Kurve gekriegt? Nachdem sich der Kurs Mitte März knapp über acht Dollar zunächst habe fangen können, habe sich bei der Aktie inzwischen sogar ein kleiner Aufwärtstrend ausgebildet. Im US-Handel springe die Nio heute sogar über zehn Dollar. Sei die Abwärtsgefahr vorüber?Die Entwicklung bei Nio verlaufe nicht unabhängig vom E-Auto-Sektor. Auch BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) habe sich beispielsweise in den vergangenen Tagen etwas erholt. Nio dürfte also derzeit unter anderem von der allgemein leicht verbesserten Stimmung profitieren. Dazu sei zuletzt die Mitteilung gekommen, dass Nio die Testphase für die dritte Generation seiner Batteriewechselstationen gestartet habe und der Batteriewechselvorgang auf unter fünf Minuten habe gedrückt werden können.Nio gelte ohnehin als durchaus konkurrenzfähig im E-Auto-Sektor. Die Fahrzeuge seien softwaretechnisch auf dem aktuellsten Stand und zudem auch mit modernster Sensorentechnik ausgestattet. Entscheidende für die weitere Entwicklung sei aber auch der Gesamtmarkt. Und zuletzt sei es in China nicht mehr ganz so gut wie erhofft gelaufen. Auch weil viele Hersteller auf den Markt drängen würden und es derzeit einen Preiskampf gebe. Dieser führe zu Druck auf die Margen bei sinkenden Absatzzahlen.Sollte sich der Kurs von Nio nun trotzdem nachhaltig über 10 Dollar behaupten können, wäre charttechnisch zumindest Aufwärtspotenzial bis 12,50 Dollar gegeben. Allerdings könnte die Aktie auf dem aktuellen Niveau durchaus auch noch nach unten abprallen und den Abwärtstrend bestätigen. Dieser sei aus etwas längerfristiger Perspektive mit dem heutigen Anstieg jedenfalls noch nicht endgültig gebrochen.Unter dem Strich ist derzeit erst einmal nur eine Stabilisierung zu verzeichnen, nachdem die Aktie in den vergangenen Monaten ziemlich schlecht gelaufen ist, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Nio Inc. (Analyse vom 30.03.2023)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.