Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (12.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Analyst Jeff Chung von der Citigroup:Jeff Chung, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) weiterhin mit "buy" ein.Der Analyst habe seine Schätzungen reduziert, um den "enormen" Preis- und Margendruck des Elektrofahrzeugs zu berücksichtigen. Channel Checks mit Händlern würden darauf hindeuten, dass die maximale Kapazität von Nio für den Monat Juni bei etwa 15.000 Einheiten liege, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen schätze, dass der derzeitige Gesamtauftragsbestand des Unternehmens nur etwa einen Monat betrage, was seiner Meinung nach "fair, aber nicht besser als bei anderen Marktführern" sei. Citi glaube, dass Nios ES8 und ET7 unter dem Druck des SUV von Li Auto sowie der neuen Elektrofahrzeugprodukte von SAIC stünden.Jeff Chung, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Nio weiterhin mit "buy" ein und senkt das Kursziel von 13,40 auf 11,50 USD. (Analyse vom 12.06.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:7,435 EUR +3,05% (12.06.2023, 12:38)