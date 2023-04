Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei eine Aussage, die etwas verwundere: Der CEO von Nio, William Li, habe sich zur laufenden Rabattschlacht rund um Elektroautos in China geäußert - und dabei einen Seitenhieb in Richtung Tesla-Chef Elon Musk abgefeuert. Musk gelte als Initiator der derzeitigen Abwärtspreisspirale, weil Tesla vor einiger Zeit die Preise für seine Fahrzeuge in China gesenkt habe.Andere Hersteller hätten in den vergangenen Monaten nachgezogen. Der E-Mobility-Seite Electrek zufolge habe Li auf einem Branchenkongress vor einigen Tagen gesagt: Nio werde sich nicht am Preiskrieg beteiligen. Zudem seien Teslas Model 3 und Y deutlich weniger komplex im Funktions- und Konfigurationsumfang als die Autos von China-Rivalen wie BYD. Und: "Tesla kann die Fahrzeugpreise in den USA festlegen, wo sie einen Marktanteil von mehr als 60 Prozent haben, aber nicht in China, wo sie lediglich sieben Prozent haben."Die Aussage verwundere etwas, schließlich sei Nio mit seinen Wagen und Preisen relativ nah am First-Mover Tesla dran und habe zudem selbst Rabatte gegeben - und jüngst spürbaren Margendruck gehabt. Auch weitere chinesische Hersteller hätten zuletzt die Preise gesenkt. Insofern wirke es etwas merkwürdig, jetzt Tesla die Alleinschuld zu geben und gewissermaßen gegen einen Preiskrieg zu argumentieren, der laut einigen Beobachtern praktisch längst begonnen habe und bei dem anscheinend auch Nio mitwirke.Mehrere Analysten hätten sich diesbezüglich bereits skeptisch geäußert. So würden Analysten von Nomura von einem monatelangen Preiskampf ausgehen. "Der sich entwickelnde Preiskrieg auf dem chinesischen Automarkt wird sich wahrscheinlich bis ins zweite Quartal ausdehnen und die Rentabilität entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette im Jahr 2023 erodieren", hätten zudem die Analysten von Fitch geschrieben."Der Aktionär" bleibt vorerst bei seiner zurückhaltenden Einschätzung bezüglich der Nio-Aktie, so Lars Friedrich. (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link