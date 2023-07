unter folgendem Link.



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (29.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Aktie von Nio sei seit letztem Freitag um 38% gestiegen. Neben dem freundlichen Marktumfeld seien es v.a. die umfassenden Maßnahmen zur Modernisierung des Unternehmensumfelds, die China angekündigt habe. Nach dem jüngsten Trendbruch werde die charttechnische Lage bei Nio nun noch interessanter.Chinas Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) habe am Montag eine 17-Punkte-Erklärung veröffentlicht, in der sie u.a. zugesagt habe, private Investitionen in den Bereichen Transport, saubere Energie, neue Infrastruktur, fortschrittliche Fertigung und Immobilien zu unterstützen. Nio könnte in dieser Woche auch von der Stärke des Konkurrenten XPeng profitieren, nachdem das Unternehmen und Volkswagen einen Rahmenvertrag für eine technische Zusammenarbeit unterzeichnet hätten.Der Nio-Aktie sei diese Woche aus charttechnischer Sicht der Befreiungsschlag geglückt. Dank des Kurssprungs habe so die seit November 2021 ausgebildete Abwärtstrendlinie bei rund 11,40 USD nach oben durchbrochen werden können. Dank dieses Kaufsignals hab sie ihre Erholungsrally fortsetzen können und habe am Freitag sogar die Hürde am Dezember-Hoch bei 14,03 USD geknackt. Damit werde es jetzt spannend. Die Chancen stünden gut, dass die nächste Widerstandszone um 16,20 USD kurzfristig in Angriff genommen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU