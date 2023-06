Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

8,385 EUR -3,45% (20.06.2023, 14:40)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

9,40 USD -3,98% (19.06.2023, 22:00)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (20.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Der chinesische Autobauer führe zwei neue Modelle in Europa ein. Neben einem Fahrzeug für die gehobene Mittelklasse bringe Nio einen elektrischen Premium-Kombi auf den Markt und übe somit ordentlich Druck auf die deutsche Konkurrenz aus. Mit zwei neuen Modellen wollten die Chinesen den deutschen Premium-Automobilherstellern wie BMW oder Porsche in ihrem Heimatmarkt Konkurrenz machen. Konkret handele es sich dabei um den SUV EL6 und den ET5 Touring, welche nun in Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Schweden erhältlich seien.Charttechnisch versuche sich die Nio-Aktie derzeit am April-Hoch bei 10,03 USD. Vor einer Woche sei es dem Titel gelungen, die Oberseite eines seit Januar gültigen Abwärtstrendkanals hinter sich zu lassen, nachdem sie an der Unterstützung bei 7,40 USD ein Doppel-Tief ausgebildet habe. Mit den Kaufsignalen, welche der Aroon- und der Supertrend-Indikator ausgelöst hätten, sei es durchaus wahrscheinlich, dass Nio den Ausbruch über die Horizontale schaffe. Gelinge dies, dürften die Bullen das März-Hoch bei 10,74 USD ins Visier nehmen. Die nächste Hürde befinde sich anschließend am Januar-Hoch bei 13,23 USD.Nio biete mit seinen neuen Modellen im Vergleich zur Konkurrenz vergleichsweise günstige Produkte und dürfte damit für neue Impulse sorgen. Auch charttechnisch spreche angesichts der Kaufsignale viel dafür, dass die Aktie den Sprung über die nächste Hürde meistert. "Der Aktionär" sei bei Nio langfristig bullish eingestellt, so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie: