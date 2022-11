NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

10,98 USD -5,99% (07.11.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (08.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die strikte Covid-Politik in China habe dem Elektroautobauer zuletzt zugesetzt. Das hab sich natürlich auch im Aktienkurs von Nio widergespiegelt. Die Hoffnung, dass sich das Reich der Mitte wieder langsam wieder öffne, habe jedoch in die Aktie nun wieder neues Leben eingehaucht. Das Papier bei einem relevanten Handelsvolumen nun einen kleinen Ausbruch nach oben gewagt. Für Kurzfrist-Trader ergebe sich damit eine interessante Chance, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen könnte. Anleger, die eine relevante Position eingehen wollten sollten aber den Bruch des mittelfristigen Abwärtstrends abwarten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.11.2022)