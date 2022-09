Börsenplätze Nio-Aktie:



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (05.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesische Elektroauto-Startups Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Bereits vergangene Woche habe Nio die Absatzzahlen für den Monat August vorgelegt. Große Überraschungen seien dabei jedoch ausgeblieben und hätten der Aktie somit keinen Auftrieb geben können. Doch noch in dieser Woche gebe es die nächste Möglichkeit für positive Impulse.Am Mittwoch werde Nio seine Geschäftszahlen für das im Juni geendete zweite Quartal präsentieren. Nach einem bisher schwachen Jahr mit Kursverlusten von über 40 Prozent biete sich damit eine Chance den Turnaround zu schaffen. Von Bloomberg befragte Analysten würden im Schnitt mit einem Umsatz von 9,8 Mrd. Yuan (1,4 Mrd. Euro) und Verlusten vor Steuern in Höhe von 2,6 Mrd. Yuan rechnen.Damit würden die Experten im Vergleich zum ersten Quartal einen geringeren Umsatz und höhere Verluste erwarten. Aufgrund der sich zuletzt schwächer entwickelnden Nachfrage nach Neufahrzeugen in China sei das allerdings zu erwarten gewesen. Insgesamt habe der Autobauer in den drei Monaten 25.059 Wagen abgesetzt.Die Auslieferungszahlen seien angesichts der wirtschaftlichen Lage in Ordnung gewesen. Mit der Erschließung neuer Märkte, wie etwa Deutschland, würden zusätzliche potenzielle Kunden hinzukommen und man erhöhe seine Bekanntheit. Die Nio-Aktie setze am Montag ihre Abwärtsbewegung fort und notiere mit rund 2,5 Prozent im Minus.Ein Einstieg vor den Quartalszahlen dränge sich angesichts des aktuellen Abwärtstrends nicht auf. Bereits Investierte beachten den Stopp bei 16 Euro, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link