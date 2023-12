NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

9,33 USD +10,81% (26.12.2023, 22:00)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (27.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Tim Hsiao, Analyst von Morgan Stanley , nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer habe am NIO Day 2023 in Xian seine technologischen Muskeln in verschiedenen Aspekten spielen lassen, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die Veranstaltung sei insgesamt beeindruckend gewesen. Nio habe den viersitzigen ET9 offiziell vorgestellt, der für das Ultra-Luxus-Segment bestimmt sei. Der ET9 verfüge über 17 Weltneuheiten und 525 angemeldete Patente, die einen neuen Maßstab für die nächste Generation intelligenter Elektrofahrzeuge setzen würden.Morgan Stanley hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Nio-Aktie mit einem Kursziel von 18,70 USD bestätigt. (Analyse vom 26.12.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:8,345 EUR +8,94% (27.12.2023, 13:32)