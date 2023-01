Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

11,38 EUR -2,74% (30.01.2023, 11:53)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

12,71 USD +4,44% (27.01.2023)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (30.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Newcomers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Mit der Entwicklung der Nio-Aktie hätten Anleger im letzten Jahr nur wenig Grund zur Freude gehabt. Rund zwei Drittel des Börsenwertes habe der Konzern in dieser Zeit verloren. Für den größten Nio-Investor sei das allerdings kein Grund, um von der Aktie Abstand zu nehmen. Im Gegenteil: Baillie Gifford nutze die Schwäche, um die Position auszubauen.Die schottische Investmentfirma habe ihre Beteiligung um 24 Millionen Aktien ausgebaut. Insgesamt halte Baillie Gifford mit jetzt circa 121 Millionen Aktien im Wert von 1,4 Milliarden Euro knapp acht Prozent an dem chinesischen Elektroauto-Newcomer. Im Gegenzug hätten die Schotten ihre Beteiligung am ebenfalls chinesischen E-Autobauer Li Auto veräußert.Die Aktie habe sich derweil wieder erholen, das Chartbild sich zumindest etwas aufhellen können. 2023 stehe bisher ein Plus von gut 20 Prozent zu Buche. Die Aktie arbeite damit weiter an einer Bodenbildung. Zuletzt habe bereits der GD50 überwunden werden können. Aktuell kämpfe das Papier mit dem GD100 bei 12,82 Dollar. Danach könnte mit einem Sprung über die 13-Dollar-Marke der Ausbruch aus der seit Oktober bestehenden Seitwärts-Bewegung gelingen.Aufgrund der politischen Unsicherheiten im Heimatland und des immer noch schwachen Chartbilds drängt sich aktuell allerdings noch kein Kauf auf, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link