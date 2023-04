Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (18.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lage auf dem Automarkt in China spitze sich weiter zu. Seit Tesla im vergangenen Oktober begonnen habe, die Preise für seine Fahrzeuge zu reduzieren, tobe im Reich der Mitte eine regelrechte Preisschlacht. Nach Bloomberg-Daten sei in den letzten drei Monaten jedes fünfte Fahrzeug um über 10.000 Yuan (circa 1.325 Euro) reduziert worden.Davon unbeirrt zeige sich derweil Nio. William Li, CEO des chinesischen Newcomers, habe in einem Interview gegenüber CNBC erneut bestätigt, der Autobauer werde sich definitiv nicht an dem Preiskrieg beteiligen. Man werde die Preise hoch halten. Die Produkte und Dienstleistungen seien ihren Preis wert, so der Manager. Nio werde sich auf die Verbesserung des Kundenservice - etwa den Ausbau der Batteriewechsel- und Ladestationen - konzentrieren.Statt Nachlässen verteuere der Konzern sein Angebot sogar. So habe Nio letzte Woche angekündigt, dass für das Fahrassistenzsystem zukünftig 380 Yuan (50 Euro) monatlich fällig würden - bisher sei dieser Service, zu Testzwecken, kostenlos angeboten worden. Auch die Zahl der kostenfreien Batteriewechsel solle ab Juni bei einigen Modellen von sechs auf vier reduziert werden. Zusammen mit gesunkenen Rohstoffpreisen solle so die Marge verbessert und im vierten Quartal mit dem Kerngeschäft die Profitabilität erreicht werden.Aufgrund des in China verschärften Wettbewerbs fasse Nio nun nochmals verstärkt den europäischen Markt ins Auge. Im Vorfeld der Automesse in Shanghai habe William Li erklärt, im nächsten Quartal werde ein Kompaktmodell vorgestellt, das auf die europäischen Bedürfnisse angepasst sei. Nächstes Jahr solle zudem eine neue Marke für Europa gelauncht werden.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link