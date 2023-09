Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nio.



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Freitag habe die Nio-Aktie den vierten Verlusttag in Folge hinnehmen müssen. Rund zehn Prozent habe das Papier in diesem Zeitraum abgegeben und stehe seit Jahresbeginn damit nahezu unverändert da. Operativ habe sich in diesem Zeitraum jedoch einiges getan und die Chinesen seien mit ihrer Entwicklung noch lange nicht am Ende.Konkret habe etwa der Absatz in diesem Jahr deutlich zugelegt. Habe Nio im Januar 8.506 und im Mai sogar nur 6.155 Fahrzeuge ausgeliefert, sei dieser Wert in den Monaten Juli und August auf jeweils rund 20.000 Einheiten geklettert. Dazu beigetragen habe vor allem die Umstellung auf die neue Produktionsplattform NT 2.0. Fast alle bestehenden und mit dem ES6 auch neue Modelle habe Nio bereits auf Basis dieser ausgerollt und die Nachfrage so befeuert.Nun solle mit dem EC6 auch das letzte Modell, welches noch auf NT 1.0. laufe die neueste Plattform erhalten. Wie Nio am Montag mitgeteilt habe, werde das Update am Freitag eingeführt. Interessenten könnten bereits ab jetzt Vorbestellungen für 5.000 Yuan (umgerechnet rund 640 Euro) tätigen. Nio-CEO William Li jedenfalls erhoffe sich großes vom EC6. Das SUV-Coupe werde nach Hochlauf der Produktion den größten Marktanteil in seinem Segment kontrollieren.Das Wachstum bei Nio dürfte also auch weiterhin hoch bleiben. Während der Autobauer für das vierte Quartal mit monatlich rund 20.000 Einheiten zwar keine großen Sprünge beim Absatz in den Raum stelle, solle die Profitabilität merklich zulegen. Dank des Produktionshochlaufs bei den neuen Modellen strebe Nio eine Bruttomarge von etwa 15 Prozent an. Im zweiten Quartal sei diese infolge des Preiskampfs in China von 13 Prozent im Vorjahr auf lediglich ein Prozent geschrumpft."Der Aktionär" bleibt für den günstig bewerteten Autobauer daher weiterhin bullish. Am Montagnachmittag sehe derweil auch alles danach aus, als würde die Aktie ihre Verlustserie beenden. (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: