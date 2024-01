Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

8,035 EUR -5,91% (02.01.2024, 13:52)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

9,07 USD -3,82% (29.12.2023, 22:00)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (02.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) zu kaufen.Nio habe zum Jahreswechsel seine Auslieferungszahlen für den Dezember bekannt gegeben. Der chinesische EV-Hersteller habe 18.012 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Anstieg von 13,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Auf das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 bezogen, seien die Lieferzahlen sogar noch deutlich stärker angestiegen.Im Q4/23 habe Nio 50.045 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Anstieg von exakt 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspreche. Im Jahr 2023 sei das Unternehmen insgesamt auf 160.038 ausgelieferte Fahrzeuge gekommen, was einem Anstieg von 30,7 Prozent im Vergleich zu 2022 entspreche. Die kumulierten Auslieferungen von Nio-Fahrzeugen hätten bis zum 31. Dezember 2023 449.594 Einheiten erreicht, womit der Konzern nur noch knapp von der Halbe-Millionen-Marke entfernt sei.Auf dem Nio Day 2023 habe das Unternehmen zudem sein neues Flaggschiff-Projekt, den ET9, präsentiert. Das neue Modell verkörpere die jüngsten Fortschritte von Nio in der technologischen Forschung und Entwicklung. Es biete laut dem chinesischen Hersteller "eine Kombination aus einem innovativen Innenraum, führendem Fahrerlebnis, intelligenten Technologien, effizienten Antriebslösungen und umfassenden Sicherheitsstandards".Die jüngsten Zahlen würden das starke Wachstum von Nio unterstreichen, das Unternehmen befinde sich auf dem richtigen Weg. Das spiegele sich allerdings noch nicht in der Aktie wider, die aufgrund des schwachen chinesischen Gesamtmarkts im vergangenen Jahr immer wieder unter Druck gekommen sei."Der Aktionär" sieht Aufholpotenzial und rät zum Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 02.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link