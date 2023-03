Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

8,595 EUR -1,49% (07.03.2023, 14:36)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

9,31 USD -2,72% (06.03.2023, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (07.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio habe im Februar 12.157 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Damit habe der chinesische Elekrtroauto-Newcomer diesen Wert gegenüber dem Vorjahr beinahe verdoppeln können. Auch zum Januar habe das Wachstum starke 43% betragen. Die starken Zuwächse hätten zwar einen Haken, jedoch gebe es auch einen Lichtblick.Die Absatzzahlen im Januar seien u.a. deshalb relativ schwach ausgefallen, da die Feiertage um das chinesische Neujahrsfest in diesen Monat gefallen seien und zu diesen Tagen normalerweise keine Auslieferungen stattfinden würden. Der selbe Effekt mache sich auch beim Zuwachs auf Jahressicht bemerkt. 2022 seien die Feiertage überwiegend in den Februar gefallen.Ebenfalls verantwortlich für den Sprung bei den Auslieferungen dürften Rabattaktionen des Autobauers sein. Nio habe laut lokalen Medienberichten die Preise für Fahrzeuge auf der alten Plattform NT 1.0 Anfang Februar teils deutlich reduziert. Die Preisnachlässe würden aber auch mit der Umstellung auf die neue NT 2.0 Plattform zusammenhängen. Diese solle Kunden eine bessere Cockpiterfahrung und Fahrassistenzsysteme bieten. Einige Modelle würden bereits auf dieser Plattform gebaut. Weitere würden dieses Jahr noch ausgerollt, was die Verkäufe antreiben solle. Auf Jahressicht wolle Nio so 240.000 Fahrzeuge verkaufen. Der Stand Ende Februar liege bei 20.663 Einheiten.Die Auslieferungen bei Nio würden wieder steigen. Das Jahresziel sei dennoch ambitioniert. Der chinesische Konzern müsse sich nach den zuletzt präsentierten, schwachen Geschäftszahlen zunächst das Vertrauen der Anleger wieder erarbeiten. Die Nio-Aktie sei infolge der Zahlen für das Q4 respektive das Gesamtjahr unter Druck geraten. Ein Einstieg dränge sich aktuell nicht auf, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2023)Börsenplätze Nio-Aktie: