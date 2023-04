Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.



9,21 USD -6,02% (04.04.2023)



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (05.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sei die Abwärtsgefahr vorüber, habe "Der Aktionär" vor knapp einer Woche in seinem Artikel "Nio: jetzt wird es wieder spannend" als Frage in den Raum gestellt - und habe gleich selbst die Antwort gegeben. Lediglich eine Stabilisierung sei zu verzeichnen. Die Situation im chinesischen E-Auto-Sektor sei nur bedingt aussichtsreich.Sichtbar werde das auch in der charttechnischen Entwicklung von Nio. Trotz der kurzfristigen Kursgewinne habe es geheißen: "Allerdings könnte die Aktie auf dem aktuellen Niveau durchaus auch noch nach unten abprallen und den Abwärtstrend bestätigen. Dieser ist aus etwas längerfristiger Perspektive mit dem heutigen Anstieg jedenfalls noch nicht endgültig gebrochen".Einen Tag nach Erscheinen des Artikels hätten sich prompt Ermüdungserscheinungen bei den Bullen gezeigt. Der Kurs habe nicht mehr das Vortageshoch bei 10,75 Dollar erreicht, wenn er auch immerhin noch mit einem leichten Plus bei 10,51 Dollar habe schließen können. Doch dann seien zwei massive Verlusttage gefolgt. Am Dienstag sei Nio bei 9,21 Dollar auf dem Handel gegangen.Auslöser für diese Entwicklung bei dem chinesischen Elektroauto-Hersteller seien die aktuellen Verkaufszahlen gewesen. Zumindest im März sei ein Rückgang der Absatzzahlen gegenüber dem Vormonat zu verzeichnen gewesen. Dazu komme, dass die Nio-Aktie ohnehin nicht direkt billig sei und es anhaltende Bedenken bezüglich Preisdrucks gebe.Die zurückhaltende Einschätzung bezüglich der Nio-Aktie hat sich bewährt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Charttechnisch sei die Lage erst einmal klar: Nio habe vorerst tatsächlich den Ausbruch nicht geschafft, sondern bleibe im intakten Abwärtstrend. (Analyse vom 05.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link