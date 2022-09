Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

18,59 EUR +2,06% (26.09.2022, 17:33)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

17,88 USD +1,36% (26.09.2022, 17:24)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (26.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Am Montag habe Li Auto sein Produktionsziel für das dritte Quartal gesenkt. In der Folge hätten die in den USA gehandelten ADRs des Unternehmens an Wert verloren. An der Heimatbörse in Hongkong habe sich das Papier dagegen mit einem Plus von rund 4% verabschieden können. Wie die Konkurrenz habe auch Li Auto von einer Entscheidung der chinesischen Regierung profitiert.Um das Wachstum von new-energy-vehicles zu erhalten, hätten das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und das Finanzministerium den Zeitraum für Unterstützungen für die Autobauer verlängert. Bis zum 31. Dezember 2023 seien sowohl vollelektrische Fahrzeuge als auch Plug-in-Hybridfahrzeuge von der Kaufsteuer jetzt befreit. Bereits zuvor habe die Regierung die Aussetzung der Kaufsteuer mehrfach verlängert.Die Ankündigung befeuere die Aktien der chinesischen Elektroauto-Startups am Montag regelrecht - z.B. Nio liege mit rund 1,5% vorne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: