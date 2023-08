Bis dahin sei etwas Geduld und Nervenstärke gefragt, bereits investierte Anleger sollten ihre Gewinne aber einfach laufen lassen. Wer noch nicht investiert, aber interessiert sei, gedulde sich bis zum möglichen Erreichen entweder der Trendlinie oder des Unterstützungsbereiches, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2023)



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (14.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Für die chinesische Elektromobilität-Hoffnung Nio sei es zuletzt steil bergauf gegangen. Nicht nur die Zahl der Auslieferungen, auch der Aktienkurs habe sich gegenüber dem Jahreswechsel stark steigern können. Seit einigen Tagen sei aber Sand im Getriebe, die Papiere konsolidieren würden. Gerate jetzt der Aufwärtstrend in Gefahr?Stark gestiegene Auslieferungen nicht nur bei Nio selbst, sondern auch bei der chinesischen Konkurrenz hätten zuletzt die Hoffnung auf eine schnelle Erholung des chinesischen Marktes für Elektrofahrzeuge befeuert. Im vergangenen Jahr habe dieser trotz üppiger Subventionen noch die Konsumzurückhaltung der durch zweieinhalb Jahre Corona-Lockdowns und wirtschaftlicher Stagnation verunsicherter Chinesen zu spüren bekommen.Mit dieser scheine es nun vorbei zu sein, denn nicht nur hätten Fahrzeughersteller wie Nio die Zahl ihrer Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr teilweise verdoppeln können, den heimischen Marken gelinge es zunehmend auch Marktanteile vom US-Konkurrenten Tesla zu erobern. Das habe die Aktienkurse beflügelt.In den vergangenen Tagen hätten renditehungrige Investoren in der Aktie kleinere Brötchen backen müssen. Im Fahrwasser eines schwächeren Gesamtmarktes nicht nur in den USA, sondern auch am Handelsplatz in Hong Kong, seien auch bei Nio und Co. die Bewertungen gefallen. Gegenüber dem letzten Verlaufshoch habe die Aktie 20% eingebüßt. Noch stehe seit dem Jahreswechsel aber ein Plus von 34% zu Buche. Wer werde sich in den kommenden Wochen durchsetzen können: Käufer oder Verkäufer?Bleibende Schäden hätten die Verluste der letzten Tage nämlich noch nicht hinterlassen. Erstens befinde sich der Trenstärkeindikator RSI weiterhin in einem Aufwärtstrend, die Konsolidierung in der Aktie habe v.a. die zwischenzeitliche Übertreibung abgebaut.Auch der MACD zeige noch, obwohl unter die Signallinie gefallen, einen intakten Aufwärtstrend an, das Vorzeichen sei nämlich klar positiv. Das jüngste Hoch in der Aktie sei außerdem durch entsprechende Hochs in der technischen Indikation bestätigt worden.Für Kurse oberhalb der Trendlinie bei etwa 11,70 USD sollte der im Juni eingeleitete Aufwärtstrend nicht gefährdet sein. Auf Stunden- oder Tagesbasis sollte das Bild selbst für kurzzeitige Rücksetzer in den Unterstützungsbereich zwischen 11 und 10,50 USD intakt bleiben. Mit einem Trendbruch wäre nur dann zu rechnen, wenn diese Niveaus auch auf Wochenschlusskursbasis unterschritten werden sollten.Zwar spreche der Tageschart aktuell für ein Anhalten der jüngsten Verlustserie, in Gefahr geraten sei der Aufwärtstrend in der Aktie bislang allerdings nicht. Die noch hohe Trendstärke spreche daher dafür, dass Nio schon in den kommenden Tagen seinen im Juni gestarteten Aufwärtstrend wieder aufnehmen könne.