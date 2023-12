NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

9,33 USD +10,81% (26.12.2023, 22:00)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (27.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Nio-Aktie sei am Dienstag um knapp 11% angestiegen. Die Bank of America habe ihre Kaufempfehlung für den chinesischen EV-Hersteller und versah das Papier mit einem Kursziel von 11 USD bestätigt, nachdem das Unternehmen auf seinem Nio-Day sein Flaggschiff-BEV Sedan ET9 sowie einen hauseigenen Chip vorgestellt habe. Der ET9, eine viersitzige Limousine der Klasse D, ziele darauf ab, direkt gegen BMWs 7er-Reihe sowie die Mercedes-Benz S-Klasse und den Mercedes-Benz Maybach S680 in China zu konkurrieren.Der Markt habe sich vom neuen Modell und wohl v.a. vom hauseigenen Chip, mit dem man die Abhängigkeit von NVIDIA deutlich reduzieren sollte, positiv überrascht gezeigt. "Der Aktionär" rate zum Kauf der Nio-Aktie, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:8,305 EUR +8,42% (27.12.2023, 10:35)