NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

8,23 USD +5,65% (03.11.2023, 21:00)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (06.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) mit "overweight" ein.Reuters berichte, dass Nio plane, seine Belegschaft in diesem Monat um 10% zu reduzieren, um seinen Betrieb zu straffen und die Kosten zu senken. Morgan Stanley gehe davon aus, dass der Aktienkurs positiv auf die Ankündigung reagieren werde, da Kostensenkungen "zwingend notwendig" erscheinen würden, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 einen beträchtlichen Cash-Burn und Verluste erlitten habe. Morgan Stanley sei der Ansicht, dass ein solcher Schritt, sofern er effektiv sei, allmählich die Bedenken des Marktes hinsichtlich des Cashflows und der Finanzkennzahlen zerstreuen sollte.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Nio-Aktie mit "overweight" ein. Das Kursziel laute 18,70 US-Dollar. (Analyse vom 03.11.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:7,89 EUR +2,80% (06.11.2023, 12:40)