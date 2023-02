Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

8,785 EUR -0,34% (27.02.2023, 16:17)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

9,47 USD +1,83% (27.02.2023, 15:44)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (27.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Newcomers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Für Nio-Aktionäre habe es zuletzt wenig Grund zur Freude gegeben. Das Papier sei trotz eines wieder positiveren Marktes für E-Autobauer nicht in die Gänge gekommen. Aktuell notiere die Aktie nahe einer wichtigen Unterstützung. In welche Richtung es für weiter gehe, könnte sich schon am Mittwoch zeigen, wenn der Nio Einblick in seine Geschäftszahlen gewähre.Um für positive Impulse zu sorgen, sollte der Elektroauto-Newcomer das vierte Quartal und damit auch das Jahr 2022 möglichst besser als die Markterwartungen abgeschlossen haben. Zumindest bei den Verkäufen habe Nio bereits überzeugen können. Insgesamt 122.486 Stromer seien an Kunden ausgeliefert worden und damit rund ein Drittel mehr als im Vorjahr.Wesentlich interessanter dürfte allerdings die Umsatz- und Verlustentwicklung sein. Experten würden ein Umsatzwachstum von 40 Prozent auf 50,8 Milliarden Yuan erwarten. Der operative Verlust solle ebenfalls von 3,5 auf 11,6 Milliarden Yuan angestiegen sein. Hier würden sich unter anderem die stark gestiegenen Ausgaben für Forschung und Entwicklung bemerkt machen.Um für frische Impulse zu sorgen, müsse Nio am Mittwoch liefern. Zuletzt sei jede Bewegung der Aktie nach oben immer wieder abverkauft worden. Aktuell notiere die Aktie bei 9,62 Dollar und damit knapp über der wichtigen Marke von 9,50 Dollar. Diese sollte unbedingt halten.Die Produktpalette von Nio sei gut und technisch auf dem höchsten Niveau. Anleger sollten jedoch vor den Zahlen nichts riskieren - Watchlist, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link