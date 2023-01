NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

11,24 USD +4,75% (10.01.2023, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (10.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio habe im Dezember so viele Autos ausgeliefert wie nie zuvor in einem Monat. Der Aktienprofi beziehe sich auf den Schock, der auch Nio betroffen habe, d. h. die Preissenkung von Tesla. Das treffe die anderen Autohersteller, denn da könnte ein Preiskampf entstehen. Nio sei aber ganz gut gerüstet, denn man bediene eher das höhere Preissegment. Der Aktiekurs sei schon tief und da sei Einiges an den negativen Faktoren schon längst mit drin gewesen. Die Nio-Aktie ist immer gut für höhere Kurssprünge und das kann auch schnell mal wieder passieren, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.01.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.