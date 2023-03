Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

8,22 EUR -1,02% (10.03.2023, 14:25)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

8,79 USD -4,25% (09.03.2023, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (10.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Zwar würden China-Aktien derzeit ohnehin schwächeln, aber bei Nio sehe es noch mal besonders kritisch aus. Während sich die Kurse anderer Aktien seit vergangenem Oktober zwischenzeitlich teils steil erholt hätten, sei Nio kaum aus dem Knick gekommen. Der weitere Kurs-Verlauf beim Elektroauto-Hersteller sei exemplarisch für Aktien, die hinter dem Markt zurückbleiben würden.In der Regel lohne es sich nicht, relativ schwache Aktien in der Hoffnung auf eine kurzfristige Aufholjagd zu kaufen. Das habe sich auch bei Nio gezeigt. Beim erstbesten Widerstand in der 13-USD-Zone sei der Kurs in den vergangenen Monaten mehrfach abgeprallt. Im Zuge der allgemeinen Korrektur sei der Kurs unter 10 USD gerutscht und habe Anfang März sogar ein neues Intraday-Tief bei 8,31 USD innerhalb der Ende 2021 begonnenen Abwärtsfahrt markiert. Anschließend habe sich die Nio-Aktie nur minimal fangen können. Sollte der Kurs auf Tagesschlussbasis unter 8,30 USD schließen, könnte sich der Kursverfall noch mal beschleunigen, weil der monatelange Bodenbildungsversuch dann endgültig dahin wäre.Im abgelaufenen Quartal hätten bereits Top-Hedgefonds wie Two Sigma, Susquehanna und Renaissance Technologies Nio-Aktien verkauft. Anfang März hätten die Quartalszahlen von Nio dann die Analystenerwartungen teils deutlich verfehlt.Nio habe einfach kein Momentum, charttechnisch überwiege derzeit sogar das Abwärtsrisiko. "Der Aktionär" rate derzeit nicht zum Einstieg, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: