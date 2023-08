Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

11,60 EUR -3,89% (11.08.2023, 15:13)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

13,25 USD -1,56% (10.08.2023, 22:03)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (11.08.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von Analyst Edison Yu von der Deutschen Bank:Edison Yu, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) weiterhin mit "buy" ein.Die operative Umsetzung des Unternehmens habe sich im vergangenen Quartal "deutlich verbessert", da neue Modelle schnell auf den Markt gekommen seien und sich die Vertriebseffizienz verbessert habe, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren.Die Firma sage, dass im Juli ein monatlicher Auslieferungsrekord verzeichnet worden sei und dass der Auftragsbestand von Nio für die nächsten Quartale "gesund sein sollte", was hauptsächlich auf ES6 zurückzuführen sei. Das Unternehmen sei der Meinung, dass die Aktie endlich wieder in Schwung kommen könne, nachdem sie das ganze Jahr über ein relativer Nachzügler gewesen sei.Edison Yu, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Nio weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 13 auf 17 USD. (Analyse vom 11.08.2023)Börsenplätze Nio ADR-Aktie: