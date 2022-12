Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

11,16 EUR +1,73% (19.12.2022, 13:54)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

11,60 USD -2,36% (16.12.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (19.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Ende November habe sich die im laufenden Jahr stark unter die Räder gekommene Nio-Aktie deutlich von ihren Tiefständen erholt. Zuletzt habe der Druck aber wieder zugenommen. Die Aufholjagd sei ins Stocken geraten. 2023 dürfte die Aktie aber wieder deutlich zulegen, davon gehe zumindest Deutsche Bank-Analyst Edison Yu aus.Der Experte glaube, dass sich das wachsende Liefervolumen positiv auf die Aktie auswirken dürfte. Nio habe letzte Woche verkündet, dass am Montag das 300.000ste Fahrzeug produziert worden sei und dieses innerhalb von zwei bis drei Wochen ausgeliefert werde. Da Nio bis Ende November rund 274.000 Fahrzeuge verkauft habe, sei im Dezember mit einem starken Zuwachs bei den Auslieferungszahlen zu rechnen. Damit sei der E-Autobauer auf Kurs, die Q4-Prognose von 43.000 bis 48.000 Einheiten zu erreichen.Auf dem bevorstehenden Nio Day am 24. Dezember im chinesischen Hefei werde Nio zwei neue Modelle vorstellen. Analyst Yu gehe davon aus, dass diese gut bei den Kunden ankommen würden. Eine Lockerung der Corona-Politik in China und Klarheit für Aktien von chinesischen Unternehmen, die in den USA gelistet seien, könnten das Papier ebenfalls beflügeln, so der Experte. Yu empfehle die Nio-Aktie daher zum Kauf. Mit einem Kursziel von 21 Dollar traue er dieser reichlich Potenzial zu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: