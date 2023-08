Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nio ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

12,85 EUR -3,60% (02.08.2023, 16:46)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

14,2897 USD -2,33% (02.08.2023, 16:32)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (02.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nio-Aktie habe in den vergangenen Wochen getrieben von weiteren Subventionen aus China, dem Einstieg Volkswagens beim Rivalen XPeng und positiven Analystenkommentaren eine beachtliche Rally hingelegt. Um über 40 Prozent sei es alleine seit Anfang Juli nach oben gegangen. Zuletzt habe es jedoch einen Rücksetzer gegeben.Trotz starker Auslieferungszahlen - Nio habe den Absatz im Juli gegenüber dem Vormonat mehr als verdoppelt - habe die Aktie am Dienstag und Mittwoch merklich nachgegeben. Doch gehe es nach der Investmentbank Morgan Stanley, sei die Kursrally noch lange nicht am Ende. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen weiter steige, so Morgan Stanley-Experte, Tim Hsiao.Nio habe einen unerwartet starken Anstieg der Verkaufszahlen zum Monatsende verzeichnet. Der solide Auftragsbestand und die sich verbessernde Produktion seien ein gutes Vorzeichen für eine anhaltende operative Erholung des Autobauers und einen weiteren Anstieg der Verkaufszahlen in den kommenden Monaten.Morgan Stanley bleibe für den Autobauer somit weiterhin bullish eingestellt. Das verdeutliche auch die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 18,70 Dollar.Bereits investierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 02.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nio.