Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio habe im Oktober angekündigt, seine Elektrofahrzeuge in Europa nicht zum Kauf anzubieten. In Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Schweden hätten Interessenten die Fahrzeuge lediglich leasen können. Damit habe sich das E-Mobility-Start-up jede Menge Kritik eingehandelt. Darauf habe Nio jetzt reagiert.Das Unternehmen habe laut eigenen Angaben zahlreiche Anfragen von Interessenten erhalten, die die Nio-Fahrzeuge lieber kaufen, statt nur leasen würden. Ab dem 21. November stünden die Fahrzeuge nun auch zum Kauf bereit. Spätestens dann sollten auch Preise für die Elektrofahrzeuge und zu angebotenen Diensten wie Nios Batterieleasing bekannt sein. Mit der Auslieferung solle ab 2023 begonnen werden.Die Aktie stehe derweil unter Druck. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen in China hätten die Papiere am Montag neun Prozent nachgegeben. Damit würden die Anleger den Abverkauf fortsetzen. Seit Mitte September habe Nio mehr als die Hälfte der Marktkapitalisierung eingebüßt.Bei Nio gebe es zahlreiche Risiko-Faktoren, allerdings sei die Bewertung mittlerweile auf einem attraktiven Niveau angekommen. Die für 2022 und 2023 erwarteten KUV lägen bei 2,06 beziehungsweise 1,12. Neue Märkte und Modelle sollten für zusätzliches Wachstum sorgen. Mit dem Abverkauf habe sich der Abwärtstrend jedoch nochmals verschärft.Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link