Tradegate-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

7,725 EUR +5,53% (18.12.2023, 20:43)



NYSE-Aktienkurs Nio ADR-Aktie:

8,4197 USD +5,51% (18.12.2023, 20:29)



ISIN Nio ADR-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio ADR-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio ADR-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio ADR-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (18.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das in Abu Dhabi ansässige Unternehmen CYVN werde insgesamt 2,2 Milliarden Dollar in den chinesischen EV-Hersteller Nio investieren. Aus einer Pressemitteilung vom Montag gehe hervor, dass die Investmentgesellschaft dazu 294 Millionen neue Aktien von Nio zu einem Stückpreis von 7,50 Dollar zeichnen werde.Schon im Juli habe CYVN eine erste Investition von 738,5 Millionen Dollar getätigt. Zusätzlich habe die Firma bestimmte Nio-Stammaktien der Klasse A von einer Tencent-Tochter für einen Gesamtbetrag von 350 Millionen Dollar erworben. Nach Abschluss der Transaktion im Dezember werde CYVN etwa 20,1 Prozent der insgesamt ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens in seinem Besitz haben. Dadurch sei CYVN berechtigt, zwei Direktoren für den Vorstand des Unternehmens zu nominieren, solange es weiterhin mindestens 15 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals in seinem Besitz habe.William Bin Li, Gründer, Vorsitzender und CEO von Nio, habe gesagt: "Wir sind zutiefst inspiriert von CYVN's Vision, den globalen Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft zu beschleunigen und wir schätzen die Unterstützung von Nio's einzigartigen Werten. Mit der verbesserten Bilanz ist Nio gut vorbereitet, um die Markenpositionierung zu schärfen, Verkaufs- und Servicekapazitäten zu stärken und langfristige Investitionen in Kerntechnologien zu tätigen, um sich in der sich verschärfenden Wettbewerbslandschaft zu behaupten, während gleichzeitig die Effizienz bei der Umsetzung und die Systemfähigkeiten kontinuierlich verbessert werden."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio ADR-Aktie: