Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

18,94 EUR -0,21% (22.08.2022, 17:00)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,0182 USD -0,17% (22.08.2022, 16:46)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (22.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der chinesische Elektroautobauer Nio arbeite weiter an seinem Vorstoß auf den europäischen Markt. Während das Unternehmen in Norwegen bereits aktiv sei, sollten dieses Jahr mit Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Schweden noch weitere Länder folgen. Die Expansionspläne würden unter anderem die Deutsche Bank überzeugen.Noch im September oder frühen Oktober solle Nio-CEO William Li ein offizielles Launch-Event in Europa abhalten, bevor dann die Auslieferungen beginnen würden. Grund genug für Edison Yu, Analyst bei der Deutschen Bank, in seiner neuesten Studie den Markteintritt genauer zu analysieren. Die meisten Investoren seien auf die monatlichen Verkaufszahlen in China fokussiert, so der Experte, die Entwicklungen in Europa würden seiner Ansicht nach jedoch unterschätzt.Yu erwarte in absehbarer Zeit zwar keinen bedeutenden Beitrag zum Verkaufsvolumen, da sich das Unternehmen auf den Markenaufbau konzentriere, langfristig würden sich jedoch Wachstumsaussichten bieten. Zudem liege der Autobauer mit den Absatzzahlen seines SUVs ES8 in Norwegen dieses Jahr nur knapp hinter vergleichbaren europäischen Konkurrenten wie dem Mercedes EQB und dem BMW IX3.Nio sei für die Zukunft gut gerüstet. Die gut gefüllte Pipeline und die hervorragende Software könnten überzeugen.Anleger können bei der "Aktionär"-Empfehlung einen Einstieg wagen, beachten jedoch den Stopp bei 16 Euro, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 22.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link