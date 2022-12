Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (05.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der letzten Woche habe die Aktie des chinesischen Autobauers Nio über 30 Prozent zugelegt. Ausschlaggebend für die Rally bei chinesischen E-Auto-Newcomern sei nach Ansicht der Deutschen Bank ein Short Squeeze infolge der Quartalszahlen des Nio-Konkurrenten XPeng gewesen. Die positiven Nachrichten würden derweil nicht abreißen, sodass die chinesischen Autobauer auch am Montag stark zulegen würden.So hätten am Wochenende weitere chinesische Städte Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen angekündigt. Ortsabhängig hätten unter anderem Einkaufszentren und Restaurants wieder öffnen dürfen. Für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel entfalle zudem die Nachweispflicht eines negativen Covid-Tests. Zwar hält China weiterhin an der Null-Covid-Politik fest, jedoch scheinen Anleger optimistisch für weitere Lockerungen zu sein, so Julian Weber von "Der Aktionär".Neben dem gesamten chinesischen Aktienmarkt würden hiervon vor allem die Aktien der in den USA gelisteten E-Auto-Newcomer profitieren. Nio lege vorbörslich um über 7 Prozent zu. Die Papiere von Li Auto (+6%) und XPeng (+15%) würden ebenfalls deutlich im Plus notieren.Die Covid-Beschränkungen hätten bei Nio zu Produktionstopps geführt. Lieferkettenprobleme und Lockdowns hätten zu schwachen Produktions- und Verkaufszahlen geführt. Doch diese hätten sich bereits im November ein Stück weit erholen können. Zum Oktober habe sich der Absatz um über 4.000 Einheiten auf 14.178 Fahrzeuge gesteigert. Das sei ein neuer Rekord. Für Dezember sage die Deutsche Bank eine weitere Entspannung der Lage voraus und rechne mit einem Absatz von rund 19.500 E-Autos.Nio baue innovative Fahrzeuge, die softwaretechnisch auf dem aktuellsten Stand seien. Diese spiele eine zunehmend wichtige Rolle. Die Aktie habe sich nach den jüngsten Gewinnen ebenfalls deutlich erholen können. Allerdings sollten sich Anleger bewusst sein, dass ein Investment in chinesische Aktien äußerst risikoreich sei. Es kann weiterhin sehr volatil zugehen, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 05.12.2022)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.