Tokio Stock Exchange-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

7.223 JPY +0,65% (05.01.2024)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Tokio Stock Exchange-Symbol Nintendo-Aktie:

7974



Kurzprofil Nintendo Co. Ltd.:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7974) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet. Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (08.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Nintendo Co. Ltd. (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7974) unter die Lupe.Mit einem KGV von über 20 sei die Nintendo-Aktie kein Schnäppchen, aber charttechnisch sehr interessant. Und aktuellen Berichten zufolge wolle der japanische Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen noch in diesem Jahr den Nachfolger der Nintendo Switch soll auf den Markt bringen. Sie dürfte bei den in den nächsten Jahren eher sinkenden Entwicklungskosten auch teurer verkauft werden können. Die Nintendo-Aktie bleibe kaufenswert, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.01.2024)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nintendo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:46,03 EUR +0,63% (08.01.2024, 17:36)