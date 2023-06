Seit der AKTIONÄR-Empfehlung liege Nintendo acht Prozent vorne. Nächstes Ziel: 47 Euro. Der Stopp sollte bei 32 Euro gesetzt werden, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.06.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

41,08 EUR +0,22% (13.06.2023, 17:01)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



NASDAQ OTC-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo Co. Ltd.:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, NASDAQ OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet. Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (13.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Videospielen und Spielkonsolen Nintendo Co. Ltd. (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Alle würden Super Mario von Nintendo lieben. Wie sehr, erkenne man am Einspielergebnis des Blockbusters The Super Mario Bros. Movie, das auf 1,32 Milliarden Dollar gestiegen sei. Damit belege der Streifen Platz 18 der ewigen Bestenliste. Nun könnte es die nächste Verfilmung eines Nintendo-Kultgames geben. Gut für die Aktie.Die Rede sei "The Legend of Zelda". Das Fantasy-Spiel sei seit Jahren beliebt bei Spielefans weltweit. Die erste Version habe es bereits 1986 gegeben. Bislang habe sie sich 6,5 Millionen Mal verkauft, was Platz 5 im Zelda-Ranking bedeute. Rang 1 belege "Breath of the Wild" mit 29,8 Millionen verkauften Einheiten. Das neueste Game von diesem Jahr habe sich bislang zehn Millionen Mal verkauft, was Platz 2 bedeute.Ein Zelda-Film wäre beste Werbung für die Spiele und könnte die Verkäufe weiter ankurbeln. In Großbritannien etwa hätten es nach Filmstart gleich drei Mario-Spiele in die Top 10 geschafft. Auch in anderen Ländern seien die Spiele gefragt gewesen. Seit seiner Erfindung habe Nintendo über 650 Millionen Super-Mario-Games abgesetzt - Weltrekord.Wie vom AKTIONÄR in Ausgabe 18/2023 geschrieben, sorge neben den Games-Verkäufen auch die (mögliche) Entwicklung neuer Konsolen für Kursfantasie. Im Markt kursieren Gerüchte, wonach Nintendo schon bald eine Pro-Version der Switch herausbringe. Auch von einer komplett neuen Konsole im Jahr 2024 sei die Rede.Das Chartbild von Nintendo habe sich zuletzt weiter verbessert. Der Titel sei am Dienstag auf 6.181 Yen und damit auf den höchsten Stand seit November geklettert. Die bedeutende 200-Tage-Linie habe sie dabei weiter hinter sich gelassen.Als nächste Hürde warte nun der im Februar 2021 begonnene Abwärtstrend, der derzeit bei 6.415 Yen verlaufe.