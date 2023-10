Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

39,85 EUR +0,66% (06.10.2023, 13:38)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



NASDAQ OTC-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo Co. Ltd.:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, NASDAQ OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet. Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (06.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Videospielen und Spielkonsolen Nintendo Co. Ltd. (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Mit dem Ende der Pandemie sei es in der Gaming-Branche etwas ruhiger geworden. Nicht so bei der jüngst in Köln stattfindenden Gamescon-Messe. Hier seien rund 320.000 Besucher gezählt worden.Die Strategieberatung von Ernst & Young habe zuletzt die 26 größten Gaming-Unternehmen unter die Lupe genommen und sei dabei zu einem durchaus positiven Ergebnis gekommen.So seien die Umsätze der Unternehmen im ersten Halbjahr dieses Jahres um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf etwa 72,7 Milliarden Euro gestiegen, wobei sich insbesondere Videospiele von der Wachstumsschwäche nach der Pandemie erholen würden. Jedoch verzeichne die Branche in Folge hoher Inflationsraten einen gewissen Margendruck. So habe sich diese auf 14 Prozent verringert, von zuvor 21,1 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link