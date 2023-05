Anleger sollten nach den schwachen Zahlen also nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2023)



Kurzprofil Nintendo Co. Ltd.:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, NASDAQ OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet. Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (09.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Videospielen und Spielkonsolen Nintendo Co. Ltd. (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Die Q4-Zahlen, die Nintendo am Dienstagmorgen publiziert habe, hätten die Anleger nicht überzeugen können. Doch nicht nur das: Auch der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im Frankfurter Handel habe die Nintendo-Aktie mit einem Minus von rund vier Prozent reagiert.Nintendo habe im vierten Quartal (bis Ende März) um 18 Prozent auf 307 Milliarden Yen schrumpfende Umsätze verkraften müssen - Analysten hätten mit 313 Milliarden Yen etwas mehr erwartet. Überzeugen könne habe der Konsolenhersteller hingegen beim operativen Gewinn, der zwar um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 94 Milliarden Yen eingebrochen habe, aber rund zehn Milliarden Yen über den Erwartungen gelegen habe.Für Enttäuschung auf ganzer Linie habe dagegen der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2024 gesorgt, der sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn hinter den Analystenschätzungen zurückgeblieben sei. Das Management rechne nur mit Erlösen von 1,45 Billionen Yen und operativen Gewinnen von 450 Milliarden Yen - die Analysten seien von 1,48 Billionen Yen bzw. 455 Milliarden Yen ausgegangen.Besonders eine Zahl mache die schwache Lage deutlich, in der sich Nintendo aktuell befinde: Denn das Management traue sich maximal zu, 15 Millionen Switch-Konsolen zu verkaufen - Analysten hätten mit 15,7 Millionen Einheiten gerechnet. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2021 hätten die Japaner noch 29 Millionen Konsolen verkauft. Der Slowdown des Konsolenzyklus finde damit schneller statt als vom Management erwartet - der Markt scheine eindeutig gesättigt.Gleichzeitig würden Impulse durch die Veröffentlichung einer neuen Konsole fehlen. Im Jahresausblick sei laut Management auch kein Switch-Nachfolger oder -Update eingerechnet. Zwar gebe es immer wieder Gerüchte, doch offiziell sei nichts bekannt und in den nächsten zwölf Monaten dürfte auch kein Switch-Nachfolger kommen.Saure-Gurken-Zeit also für Nintendo, denn der Abwärtstrend bei den Switch-Verkäufen werde weitergehen und die wichtigste Erlösquelle des Konzerns nach und nach trockenlegen. Am Markt sei dies jedoch bekannt und dürfte eingepreist sein.Vielmehr sehe DER AKTIONÄR sogar mittelfristige Upside-Chancen dank stärker als erwarteter Software-Verkäufe durch den Kino-Blockbuster "Der Super Mario Bros. Film". Am Ende des Konsolenzyklus könnte das der Nintendo-Aktie noch einmal Schwung verleihen.