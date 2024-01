Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nintendo Co. Ltd.:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7974) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet. Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (26.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nintendo Co. Ltd. (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7974) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Nintendo sei die Switch ein riesiger Erfolg gewesen. Doch mittlerweile habe die Konsole knapp sieben Jahre auf dem Buckel und brauche dringend ein Hardware-Update, um mit der Grafikpracht heutiger Spiele mithalten zu können. Ein Nachfolger, der wieder die Fantasie der Anleger beflügeln sollte, könnte schon dieses Jahr erscheinen.Rund 132 Millionen Switch habe Nintendo seit ihrem Erscheinen im März 2017 verkauft. Nach der PlayStation 2, von der 155 Millionen verkauft worden seien, sei die Switch damit die zweiterfolgreichste Konsole aller Zeiten. Selbst, wenn man Handhelds in das Ranking einbeziehe, lande die Switch nach dem Nintendo DS (154 Millionen verkaufte Geräte) noch immer auf dem dritten Platz.Über einen Nachfolger sei jedoch noch wenig bekannt. Laut den Analysten von Omdia könnte es aber schon in diesem Jahr soweit sein. Das Gerät solle einen 8-Zoll-Bildschirm besitzen und damit wieder ein Hybrid aus klassischer Konsole und Handheld werden.Das neue Nintendo-Gerät solle laut den Analysten ein Erfolg werden und bereits 2024 für eine Verdoppelung der Auslieferungen von so genannten Unterhaltungsdisplays verantwortlich sein. Von 12,0 Millionen im Jahr 2023 solle es bei dieser Produktkategorie 2024 auf 26,6 Millionen Einheiten nach oben gehen. Wenn für diese erwartete Steigerung hauptsächlich die neue Konsolengeneration verantwortlich wäre, würde die neue Nintendo-Konsole auf einen deutlich besseren Verkaufsstart zusteuern als die Switch.Nachdem sich die Filmstarts weiterer Nintendo-Filme aufgrund des Hollywood-Streiks wohl auf 2025/26 verschoben hätten, könnte eine neue Konsolengeneration der wichtige Impuls sein, den Nintendo 2024 brauche. Denn nach einer durch ausländische Kapitalzuflüsse ausgelöste Rally an den japanischen Märkten, die insbesondere die weltweit bekannte Nintendo erfasst habe, seien besondere Erfolgsmeldungen von Nöten, um das höhere Bewertungsniveau halten zu können.Mit der Switch könnte es aber sogar gelingen, noch mehr Begeisterung für die Nintendo-Aktie zu schüren."Der Aktionär" bleibt bei seiner Long-Empfehlung. Ein Mini-Long auf Nintendo sei übrigens der Top-Tipp-Derivate in "Der Aktionär" Ausgabe 04/2024 gewesen. (Analyse vom 26.01.2024)