Kurzprofil Nintendo Co. Ltd.:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, NASDAQ OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet. Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (03.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Videospielen und Spielkonsolen Nintendo Co. Ltd. (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Der Unterhaltungskonzern habe seinen Gewinn im abgelaufenen Quartal um über 50 Prozent steigern können. "Kräftigen Anteil daran hatte der gewaltige Kinoerfolg von "Super Mario Bros. Movie" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" - DER AKTIONÄR hatte es kommen sehen und rechtzeitig zum Einstieg geraten", so Gross.Nicht nur der neueste Ableger der Zelda-Videospielreihe, eine der kommerziell erfolgreichsten überhaupt, sowie die spaßige Kinoverfilmung der Mario-Brüder seien echte Hingucker: Auch der heute Morgen präsentierte Quartalsbericht von Nintendo könne sich sehen lassen:Gegenüber dem Vorjahreszeitraum seien die Erlöse um stolze 50 Prozent auf umgerechnet 2,96 Mrd. Euro gestiegen. Großen Anteil daran habe mit einem weltweiten Einspielergebnis von umgerechnet 1,24 Mrd. Euro der Kinoerfolg von "Super Mario Bros. Movie" gehabt. Auch der fulminante Verkaufserfolg von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", insgesamt 18,5 Millionen Exemplare des Spieles seien seit Release Mitte Mai, zehn Millionen davon alleine in den ersten drei Tagen, verkauft worden, habe zum ansprechenden Ergebnis beigetragen.Dank einer geringfügigen Margensteigerung sei der Konzerngewinn sogar um 52 Prozent auf 1,16 Mrd. Euro geklettert. Damit komme Nintendo auf eine äußerst stattliche Nettorendite von 39,2 Prozent. Die operative Marge habe im abgelaufenen Quartal sogar bei 60,9 Prozent gelegen, womit man den Branchendurchschnitt von etwa 50 Prozent deutlich schlagen könne."Solche Prognosen brauchen Anleger aber nicht zu verschrecken: Die Geschäftsentwicklung von Gaming-Schmieden ist sehr viel weniger geradlinig, als das in anderen Branchen der Fall ist und wird stark vom Veröffentlichungskalender beeinflusst", so Gross.Am japanischen Heimatmarkt könne Nintendo in der Nachbörse rund drei Prozent zulegen. Damit komme man dem im Juli erzielten 52-Wochen-Hoch wieder äußerst nahe und bestätige den seit März äußerst starken Erholungstrend. Gelinge der Nintendo-Aktie in den nächsten Tagen der Ausbruch über 42 Euro (6.650 Yen), seien sogar neue Mehrjahreshochs im Spiel!