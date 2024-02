Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

53,68 EUR -0,33% (13.02.2024, 16:21)



Tokio Stock Exchange-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

8.710 JPY +0,11% (13.02.2024)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Tokio Stock Exchange-Symbol Nintendo-Aktie:

7974



Kurzprofil Nintendo Co. Ltd.:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7974) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet. Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (13.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nintendo Co. Ltd. (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7974) unter die Lupe.Bei der Wiederaufnahme des Handels nach einem langen Feiertagswochenende habe der japanische Leitindex Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) am Dienstag den höchsten Indexstand seit Januar 1990 erreicht. Noch besser laufe es bei der Nintendo-Aktie (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7974), die seit April eine Empfehlung des "Aktionärs" sei. Der japanische Spiele-Entwickler habe auf Sicht von sechs Monaten einen Wertzuwachs von 40% verzeichnet, während der Nikkei auf ein Plus von 18% komme.Die Geschäfte bei Nintendo würden weiterhin gut laufen, dies würden die jüngst über den Erwartungen liegende Geschäftszahlen belegen. Trotz eines Rückgangs des Nettoumsatzes um 6% im Vergleich zum Vorjahr habe Nintendo einen Anstieg des Nettogewinns um 18% verzeichnen können. Für das laufende Jahr sei der Konzern positiv gestimmt und habe die Umsatzprognose leicht angehoben.Die Aufmerksamkeit der Branche richte sich auch auf die Zukunft der Switch-Konsole, da Analysten und Investoren über die Möglichkeit eines Nachfolgers spekulieren würden. Dies habe die Kursrally in den letzten Tagen weiter angeheizt. Die Aktie habe seit Mittwoch letzter Woche rund 6% zugelegt. Nintendo sei seit Ende April eine Empfehlung des "Aktionärs". Anleger, die dem Tipp gefolgt seien, würden sich über ein sattes Kursplus von mehr als 40% freuen.Börsenplätze Nintendo-Aktie: