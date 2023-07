Tokio-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, NASDAQ OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet. Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (26.07.2023/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von Benchmark Company:Die Analysten von Benchmark Company nehmen die Coverage der Aktie des Herstellers von Videospielen und Spielkonsolen Nintendo Co. Ltd. (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) mit "buy" auf.Die Analysten seien davon überzeugt, dass Nintendo Investoren "eine einzigartige und überzeugende langfristige Wachstumschance" biete, zu deren Stärken die weltweite Markenbekanntheit, ein robustes geistiges Eigentum in seinem Spieleportfolio, eine wachsende Marktchance im mobilen Gaming und das Potenzial für neue Einnahmequellen durch Produktinnovationen und IP-Erweiterung gehören würden.Die Analysten von Benchmark Company bewerten die Nintendo-Aktie in einer Ersteinschätzung mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute 7.175 JPY. (Analyse vom 26.07.2023)Börsenplätze Nintendo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:40,79 EUR -0,27% (26.07.2023, 13:45)