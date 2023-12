Tokio Stock Exchange-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

Kurzprofil Nintendo Co. Ltd.:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7974) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet. Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (06.12.2023/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von MoffettNathanson:Clay Griffin, Analyst von MoffettNathanson, stuft die Aktie von Nintendo Co. Ltd. in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "buy" ein.Die Switch bereite sicherlich ihren Schwanengesang vor und werde eine schwierige Aufgabe sein, aber Nintendo sei schon einmal an diesem Punkt gewesen und aus einer Vielzahl von Gründen glaube das Unternehmen, dass es diesmal anders sei, als wenn das Unternehmen mit dem Nachfolger der legendären Wii-Konsole den Ball verloren hätte, so Clay Griffin gegenüber Investoren.Clay Griffin, Analyst von MoffettNathanson, stuft die Aktie von Nintendo mit "buy" ein. (Analyse vom 06.12.2023)