Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

51,64 EUR -4,12% (19.02.2024, 11:47)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Tokio Stock Exchange-Symbol Nintendo-Aktie:

7974



Kurzprofil Nintendo Co. Ltd.:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7974) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet. Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nintendo Co. Ltd. (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7974) unter die Lupe.Spät am Freitagabend habe "Bloomberg" die Bombe platzen lassen: Der Nachfolger der erfolgreichen Konsole Nintendo Switch solle laut Insidern erst Anfang 2025 erscheinen. Bei den Anlegern sei dieser Bericht überhaupt nicht gut angekommen - und die Nintendo-Aktie habe zum Wochenstart im japanischen Handel knapp sechs Prozent verloren.Vor wenigen Wochen hätten die Analysten von Omdia unter Verweis auf Zulieferer noch ein Release des Switch-Nachfolgers in diesem Jahr prognostiziert. Laut dem "Bloomberg"-Bericht von Freitagabend habe Nintendo zuletzt jedoch unterschiedliche Spieleentwickler darüber informiert, dass das Release-Datum der Konsole auf Anfang 2025 verschoben werde.Frühestens im März solle die neue Konsole erscheinen, womit Nintendo das wichtige Weihnachtsgeschäft verpasse, was einen anfänglichen Verkaufsschub bedeutet hätte.Das würden auch die Anleger an der Börse antizipieren, welche die Nintendo-Aktie im japanischen Handel heute um 5,85 Prozent nach unten geschickt hätten. Auf Monatssicht bleibe das Gaming-Papier damit zwar im Plus, die Switch-Enttäuschung könnte jedoch nur den Beginn einer kurzfristigen Korrektur bedeuten. Seit November sei die Nintendo-Aktie getrieben von einem starken japanischen Aktienmarkt kräftig nach oben geklettert und inzwischen mit einem KGV von 25 für die nächsten vier Quartale deutlich höher bewertet als der 5-Jahres-Durchschnitt von 18.Die Switch dürfte sich bisher rund 139 Millionen Mal verkauft haben und sei damit der Grund für die jahrelange Rally der Nintendo-Aktie. Ohne neue Konsole oder Blockbuster-Games dürften 2024 jedoch die positiven Impulse fehlen. DER AKTIONÄR bleibt der Nintendo-Aktie zwar langfristig treu, passt Ziel und Stopp aber auf 60 Euro bzw. 44 Euro an, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 19.02.2024)