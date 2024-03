Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nilam Resources-Aktie:



NASDAQ OTC-Aktienkurs Nilam Resources-Aktie:

0,31125 USD +1.471,97% (26.03.2024)



ISIN Nilam Resources-Aktie:

US65411Y3099



WKN Nilam Resources-Aktie:

A0RBAE



NASDAQ OTC-Symbol Nilam Resources-Aktie:

NILA



Kurzprofil Nilam Resources Inc.:



Nilam Resources (ISIN: US65411Y3099, WKN: A0RBAE, NASDAQ OTC-Symbol: NILA) ist ein Edelmetall-Bergbauunternehmen mit Hauptaktiva in Peru (Südamerika). Als börsennotiertes Unternehmen an der OTC-Börse ist Nilam Resources bestrebt, die wachsende Nachfrage nach Mineralressourcen und langfristigen geologischen Aktivitäten zu bedienen. (27.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nilam Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nilam Resources Inc. (ISIN: US65411Y3099, WKN: A0RBAE, NASDAQ OTC-Symbol: NILA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Bitcoin-Fieber gehe um. Und es treibe seltsame Blüten. Jetzt habe das Bitcoin-Fieber auch den Goldsektor erfasst. Die Aktie von Nilam Resources, ein mehr oder weniger erfolgreiches Explorationsunternehmen mit Assets in Südamerika, sei gestern 1.509,7 Prozent in die Höhe geschossen. Der Grund: Das Unternehmen habe bekannt gegeben, 24.800 Bitcoin erwerben zu wollen.Klinge auf den ersten Blick ziemlich verrückt, aber Nilam habe eine Absichtserklärung mit Xyverdata Ltd abgeschlossen, in deren Mittelpunkt der Erwerb von 100 Prozent der Aktien einer Zweckgesellschaft mit Namen MindWave stehe. Diese Gesellschaft solle 24.800 Bitcoin (Wert über eine 1,7 Milliarden Dollar) halten. Um das Ganze zu finanzieren, wolle Nilam neue Aktien einer neu genehmigten Vorzugsklasse (Serie C) im Austausch für die Bitcoins ausgeben. Die Bitcoins sollten in einem im Vergleich zum Marktpreis reduzierten Kurs angeboten werden. Die Aktionäre von MindWave würden ihre Beteiligung am Unternehmen gegen die neu ausgegebenen Vorzugsaktien der Klasse C eintauschen, die von Nilam genehmigt und ausgegeben würden."Das Unternehmen und sein Team haben in den letzten Monaten fleißig daran gearbeitet, alle Vereinbarungen und Due-Diligence-Prüfungen abzuschließen, die für eine rechtsverbindliche Absichtserklärung erforderlich sind", so Pranjali More, CEO von Nilam Resources. Nach dieser Transaktion werde der Wert der von Nilam Resources gehaltenen Vermögenswerte eine Milliarde Dollar übersteigen."Der Aktionär" kann hier keine Empfehlung aussprechen, so Markus Bußler. (Analyse vom 27.03.2024)