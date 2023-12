Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

0,75 EUR -18,17% (07.12.2023, 17:00)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

0,8014 USD -18,42% (07.12.2023, 16:46)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (07.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Fahrzeugherstellers Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nikola schreibe weiter rote Zahlen. Kein Wunder, dass das angeschlagene Unternehmen immer wieder auf liquide Mittel angewiesen sei, um den Fortbestand der Gesellschaft zu gewährleisten. Erneut wolle sich Nikola an der Börse über Kapitalmaßnahmen frisches Geld beschaffen. Das komme alles andere als gut an.Konkret wolle der Fahrzeughersteller über die Ausgabe von neuen Aktien 100 Mio. Dollar eintreiben, weitere 200 Mio. Dollar sollten per Wandelschuldverschreibungen (mit Fälligkeit im Jahr 2026) in die leeren Kassen der Amerikaner fließen.Die Nikola-Aktie falle nach der Ankündigung der geplanten Kapitalmaßnahmen um knapp 20 Prozent. Aktuell werde die Gesellschaft (nach dem Kurseinbruch) mit einem Börsenwert von rund 800 Mio. Dollar gehandelt. Entsprechend hoch sei die Verwässerung, die bei einer erfolgreichen Umsetzung der geplanten Maßnahmen die Altaktionäre treffen würde. Dazu komme das ohnehin niedrige Kursniveau, welches zwangsläufig zu einer höheren Verwässerung führe.Nikola zapfe einmal mehr den Kapitalmarkt an, um frische liquide Mittel einzutreiben und damit den Geschäftsbetrieb zu sichern. Schwarze Zahlen seien bei der Gesellschaft indes weiter nicht in Sicht. Ohnehin dürfte es schwierig für Nikola werden, die gewünschten Summen bei den angekündigten Kapitalmaßnahmen einzusammeln.Anleger sollten unverändert einen großen Bogen um die Nikola-Aktie machen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link