unter folgendem Link.



Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

1,27 EUR +9,11% (30.06.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

1,38 USD +9,52% (30.06.2023, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (30.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der Nutzfahrzeughersteller Iveco habe am Freitag bekannt gegeben, dass er die vollständige Kontrolle über das ehemalige Joint Venture Nikola Iveco Europe, ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen dem US-Konzern Nikola und Iveco, übernommen habe. Gleichzeitig verliere Nikola damit jegliche Kontrolle über das Joint Venture. Dennoch gehe es für die Nikola-Aktie steil bergauf.Im Klartext bedeute dies, dass Iveco neben dem vollständigen Eigentum an dem Joint Venture in Ulm auch noch eine Lizenz für den freien Zugang und die Weiterentwicklung der Fahrzeugsteuerungssoftware für die gemeinsam entwickelten BEV- und FCEV-Trucks erhalte. Nikola bekomme im Gegenzug 35 Mio. USD in bar sowie die Lizenz für die IVECO S-Way-Technologie für Nordamerika und die damit verbundene Lieferung von Komponenten. Außerdem erhalte Nikola gemeinsames Eigentum am geistigen Eigentum der Generation 1 eAxles, einer Technologie, die zusammen mit der Antriebsstrangmarke der Iveco-Gruppe, FPT Industrial, entwickelt worden sei.Der Grund für den Kursanstieg der Nikola-Aktie um fast 10% am Freitag dürfte aber weniger in den erhaltenen 35 Mio. USD als vielmehr im allgemein freundlichen Marktumfeld und dem anhaltenden Short Squeeze zu suchen sein. Die Short-Quote liege nach wie vor bei rund 15%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU